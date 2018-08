Rock am Bauernhof

In Beschling, auf dem Bauernhof der Familie Borg, findet heuer am 11. August, zum bereits zehnten Mal ein Konzert für Musikbegeisterte aller Altersklassen statt.

Wie jedes Jahr hat die Familie Borg auch dieses Jahr ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Mit dabei sind Sebastian Loretz und Leonie Walser, ein bluesiges Duo mit einem der besten Nachwuchsgitarristen Österreichs. Ein weiteres musikalisches Highlight wird Harry Marte’s little Prayers bieten. Die Band um den charismatischen Frontman Harry Marte bietet sehr tiefgehende und intensiv klingende Folk- Countrymusik. Das Highlight des Abends stellt die speziell für das Jubiläum formierte Band Turn it on Again dar. Von Genesis Songs beider Ären bis hinzu Soloprojekten von Collins und Gabriel, hat die international besetzte Band für jeden etwas im Repertoire.