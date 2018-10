Robin Soudek sorgt für VEU-Sieg in der Overtime

Mit einem 5:4 Sieg in der Overtime bringt die Zupancic-Truppe zwei Punkte mit aus der italienischen Metropole.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Feldkircher. Zunächst lief alles geradezu perfekt. Während die Milano Stürmer an der Defensive und vor allem an VEU Keeper Alex Caffi scheiterten war die Scoring Effizienz der Montfortstädter weit besser. Zunächst überraschte Christoph Draschkowitz im Powerplay den Milano Torhüter mit einem verdeckten Schuss und stellte die Führung her. In der siebten Spielminute verwandelte Jennes einen Pass von Kyllönen mit einem Direktschuss zum 2:0. Als die VEU in Unterzahl agierte schafften es Stanley und Soudek ein Breakaway einzuleiten. Dabei überspielte die Nummer 51 der VEU den sich in die Passlinie werfenden Verteidiger und ließ auch Valle da rin im Mailänder Kasten keine Chance. Mit dieser klaren Führung im Rücken ging es in die erste Drittelpause.