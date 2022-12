Roadtrip trotz starker Leistung ohne Punkte

Die Damen des SC SAMINA Hohenems mussten sich am Wochenende trotz tollen Leistungen zweimal geschlagen geben.

Hohenems. Mit den Spielen in Villach und Linz endete für die Damen des SC SAMINA Hohenems am Wochenende die erste Saison in der zweiten österreichischen Damen-Eishockeybundesliga. Zwar zeigten die „Mädels“ von Trainer Michael Kohler wieder eine tolle Leistung, am Ende fehlte aber noch die nötige Routine und Erfahrung für die ersten Punkte.

Starke kämpferische Leistung

Dabei ging es für die Hockeyladies aus Hohenems am Samstag in der Früh von Hohenems in Richtung Osten. Zum Mittagessen waren die Steinbock-Damen bereits in Steindorf, wo es nach einer kurzen Pause auch schon in die Eishalle ging. Im Spiel gegen die starken Villacher Lady Hawks starteten die Emser Ladies mit einer tollen Defensivleistung und so stand es nach dem ersten Drittel immer noch 0:0. Dann allerdings verschliefen die Ländle-Damen den Start in den Mittelabschnitt und der Gegner nutzte dies eiskalt aus. So ging es mit einem 0:4-Rückstand in die zweite Pause und Coach Kohler musste seine Mannschaft erstmals wieder neu motivieren. In den letzten 20 Minuten zeigten die Hohenemserinnen wieder eine starke, kämpferische Leistung und kassierten, auch dank einer überragenden Rosalie Eberle im Tor, nur noch ein Gegentreffer. Am Ende gab es zwar eine 0:5-Niederlage, doch der Emser-Trainer zeigte sich trotzdem zufrieden: „Es war eine unglaubliche Leistung der gesamten Mannschaft und ich bin stolz auf das Team“, so Michael Kohler nach dem ersten Spiel. Zu den Spielerinnen des Abends wurden im Anschluss Torfrau Rosalie Eberle und Verteidigerin Sofia Fleisch gewählt.

Torfrau erneut in bester Verfassung

Direkt nach dem Spiel ging es wieder in den Bus und weiter nach Linz. Nach der Ankunft kurz nach Mitternacht hieß es für die Ladies schnell ins Bett, den am nächsten Tag wartete bereits am Vormittag das Spiel gegen die Ice Cats Linz. Zwar war auch in diesem Spiel im Vorfeld klar, dass die Linzer Damen spielerisch klar überlegen sein werden, trotzdem zeigten sich die HSC-Ladies erneut voll motiviert. Auf dem Eis entwickelte sich in der Anfangsphase ein offenes Spiel, wobei die Gastgeberinnen mehr Torschüsse verbuchen konnten. Dank einer starken Defensivleistung und einer Torfrau in erneut in bester Verfassung blieb das erste Drittel aber torlos und es ging mit dem 0:0 in die erste Pause. Dann aber wieder das zweite Drittel und wie schon am Tag zuvor, zeigten die Emser Damen hier eine schwache Leistung. Die Linzerinnen hingegen blieben tonangebend und gingen mit 3:0 in Führung. Nach einer neuerlichen Ansprache von Trainer Michael Kohler und einer Umstellung der Linien konnte der Schlussabschnitt aber wieder ausgeglichen gestaltet werden und am Ende blieb es bei einer 0:4-Niederlage. Zu den Spielerinnen des Spiels gegen Linz wurden am Ende Michelle Jäger und Larissa Aberer gewählt.

Roadtrip ohne Zwischenfälle und Verletzungen