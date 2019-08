Ritter Rost lässt Kinderherzen höher schlagen.

Jakob Wirnsperger aus Lustenau und seine Freundin Tiziana Mancosu aus Zürich erarbeiten mit neun Kindern in den Ferien ein Musical.

Lustenau Sie studieren beide seit zwei Jahren an der „International Academy of Music and performing Arts Vienna“ und wollen das Gelernte in uneigennütziger Weise an Kinder weitergeben. Im Rahmen des Ferienangebots der Marktgemeinde „School is out“ veranstalten sie mit Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren einen Intensivworkshop und zeigen ihnen, was zu einem Musical dazugehört. Spielerisch, aber auch mit dem nötigen Ernst, lernen die Kinder das Erarbeiten der einzelnen Szenen. Lieder werden solistisch oder im Chor einstudiert, auch Bewegung und Tanz spielt eine große Rolle. All das wird von den jungen Studenten in kindgerechter Form vermittelt.