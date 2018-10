Ritsch will Parkautomaten in Bregenz abschaffen!

Bregenz - SPÖ-Klubobmann Michael Ritsch ist alles andere als zufrieden mit der Parksituation in Bregenz: In zwei Facebook-Videos weist er auf die Missstände hin.

Michael Ritsch wettert derzeit auf Facebook gegen die Parkautomaten in Bregenz-Vorkloster und die allgemeine Parkplatzsituation. In zwei Videos auf seiner Facebook-Seite steht er am Ort des Geschehens und weist auf die Missstände hin – doch nicht ganz ohne Hintergedanken: 2020 ist die nächste Bregenzer Bürgermeister Wahl. Ritsch will sich bei dieser als Bürgermeisterkandidat aufstellen lassen und nutzt die sozialen Medien als politische Plattform um seine potentiellen Wählerinnen zu erreichen.