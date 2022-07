Ritsch: Gipfelfahrt über den Pfänderbahn-Gondeln

Bürgermeister Michael Ritsch erlebte am Mittwoch eine etwas andere Fahrt auf den Pfänder. Er durfte im Mechanikerkorb Platz nehmen.

Statt in der Gondel durfte Bürgermeister Michael Ritsch im Mechanikerkorb Platz nehmen. So fuhr er über den Dächern der Gondeln bei den Stahlseilen der Bahn auf den Bregenzer Hausberg. Begleitet wurde er dabei natürlich von Referent Valentin Fetz. "Dazu gekommen ist es, weil der Bürgermeister zu einer Kunstausstellung bei der ehemaligen Adlerwarte am Pfänder eingeladen wurde", verrät Fetz gegenüber VOL.AT. Es handelt sich dabei um eine Ausstellung bei der Adlerwarte am Pfänder, initiiert von Gregor Koller.