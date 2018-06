Riskanter Weg ins Ungewisse

Flüchtlinge erzählten von gefährlichen Reisen und ihren Erfahrungen

„Sonnenblumen sind ein Symbol für die Sonne und die scheint für alle Menschen gleich“, mit diesen Worten eröffnete Erna Gächter den Abend. Bernd Klisch (Leiter der Caritas-Flüchtlingshilfe) übernahm die Moderation des Abends. „Es gibt vier Phasen der Flucht. Wichtig zu wissen ist das ein Flüchtling zuerst immer illegal ins Land kommt, er hat keine Möglichkeit legal einzureisen. Ein Asylverfahren dauert im Durchschnitt zweieinhalb Jahre und in dieser Zeit darf nicht gearbeitet werden. Ist der Bescheid dann da, muss gearbeitet werden, das macht die Situation nicht einfacher“, so Klisch. Derzeit finden in Vorarlberg im Durchschnitt zwei Abschiebungen in der Woche statt.