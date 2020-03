Risikominimierung: Jeder kann einen Beitrag leisten

Bludenz. Besondere Zeiten brauchen besondere Maßnahmen. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie bestmöglich zu reduzieren, gilt für das Amt der Stadt Bludenz ab sofort der Grundsatz: Telefon und Email vor persönlichem Kontakt. Eine eigene Hotline ist eingerichtet.

„Bitte verzichten Sie auf den Weg ins Rathaus. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen telefonisch zur Verfügung, auch per Email lässt sich sehr viel erledigen. So kann jede Bludenzerin und jeder Bludenzer einen Beitrag zur Reduktion des Ansteckungsrisikos leisten“, erläutert der amtsführende Vizebürgermeister Mario Leiter der Bevölkerung. Ab Montag (16.03.20) wird der Parteienverkehr im Rathaus auf den Vormittag mit Ausnahmen des Bürgerservices eingeschränkt. Selbstverständlich sind weiterhin alle Mitarbeiter per Email oder unter den jeweiligen Telefonnummern erreichbar. Ein kurzer Blick auf www.bludenz.at lohnt sich jedenfalls.