Risiken bei Schichtarbeit im Alter: Herzerkrankungen, Diabetes ...

Eine Studie der York-University in Toronto warnt, dass Schichtarbeit langfristige gesundheitliche Probleme im Alter verursachen kann. Etwa 15 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten in unterschiedlichen Schichten.

Morgens um fünf Uhr auf der Arbeit sein oder bis spät in die Nacht arbeiten – Schichtarbeit kann physisch und psychisch belastend sein, insbesondere wenn der Körper regelmäßig zwischen verschiedenen Schichten wechseln muss. Die Studie der York-University in Toronto untersuchte, wie Schichtarbeit den Körper im Laufe der Zeit beeinflusst.

Die Definition von Schichtarbeit

Schichtarbeit bezieht sich auf die Arbeit, die gemäß einem vorab festgelegten Schichtplan geleistet wird, wobei dieser Plan einen regelmäßigen Wechsel der Arbeitszeiten von mindestens zwei Stunden pro Schicht und innerhalb eines Monats vorsieht. In Deutschland arbeiten schätzungsweise 17 Millionen Menschen in Schichtdiensten, so die Techniker-Krankenkasse.