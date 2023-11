Ringerbundesliga - KSV Götzis hat am Samstag den RSC Inzing zu Gast

Am Samstag den 18.11. um 19:30 Uhr, duellieren sich die Götzner Ringer in der Turnhalle der Mittelschule Götzis mit dem Ringsportclub Inzing aus Tirol. Bereits um 18:00 Uhr treffen die Juniors beider Mannschaften im Rahmen der 2. Bundesliga aufeinander.

Nach den beiden deutlichen Siegen über den KSK Klaus und zu Anfang über den Erfolg gegen den AC Hörbranz, ist das Minimalziel, diesmal beste Vorarlberger Bundesligamannschaft zu werden, erreicht. Die Hoffnung auf eine Finalteilnahme, ist laut Cheftrainer Michael Häusle jedoch nach wie vor aufrecht. Die Ausgangslage der Tiroler in der ersten Bundesliga ist zwar deutlich komfortabler, da sie in der Zwischenwertung mit vier Punkten Vorsprung, vor dem KSV rangieren. Um die beiden Finalkämpfe im Dezember bestreiten zu können, müsste Götzis vor heimischen Publikum einen Zehnpunktevorsprung erzielen, was jedoch angesichts, der in den letzten beiden Runden etwas angeschlagenen Tirolern, keine Unmöglichkeit darstellt. Zudem ist man eine Woche später auf die Schützenhilfe der Nachbarn aus Klaus angewiesen. Diese müssten bei ihrem Heimkampf die Ringer aus Inzing in die Schranken weisen.