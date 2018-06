„Ringareia“ weitet Öffnungszeiten aus

Hohenems. Die Bestrebungen der Stadt, die Kleinkinderbetreuung (KIBE) von „Ringareia“ zu übernehmen, sind vom Tisch, berichteten sowohl „Ringareia“-Geschäftsführerin Simonetta Lampert als auch Stadträtin Angelika Benzer auf der Jahreshauptversammlung der privaten Kindergruppen.

Man habe erkannt, dass dies keine gute Idee sei und habe sie deshalb verworfen, erklärte die zuständige Stadträtin, die „Ríngareia“ als „wichtigen Partner für die Stadt“ sehr schätzte. Für Lampert besteht nun wieder Planungssicherheit, sei die KIBE doch eine wichtige Grundlage des Vereins. Ein „Heißes Thema“ seien auch die Öffnungszeiten während der Ferien, so die Geschäftsführerin weiter. Die Kinder bräuchten auch Ferienzeiten, aber viele Eltern stünden unter dem Druck ihrer Firma und könnten nicht so ohne weiteres freinehmen.

„Wir wollen Eltern und Familien in den Ferienzeiten noch besser unterstützen, deshalb haben wir unser Angebot ganzjährig ausgeweitet“, berichtete Simonetta Lampert. Die neuen Öffnungszeiten am Standort Ringareia-Markt sehen nur noch drei Wochen Sommerpause vor, die Weihnachtsferien dauern von 24. Dezember bis zum 1. Jänner. Lampert erinnerte auch an die zahlreichen Aktivitäten von „Ringareia“ während des ganzen Jahres.