Rinder-Export übers Meer - VGT zeigt Tiere an den Häfen

Von der spanischen Hafenstadt Cartagena aus werden jährlich tausende Rinder aus ganz Europa auf Schiffe verladen, die sie zur Schlachtung in den Libanon, nach Israel oder in die Türkei bringen.

Erschreckende Situationen festgehalten

In einem aktuellen Video ist die erschreckende Situation im Verladehafen Cartagena festgehalten. Das Areal ist laut VGT für die Öffentlichkeit nicht zugänglich und so sind die dort herrschenden Zustände für Außenstehende nicht ersichtlich. In dem Clip ist dokumentiert und von einer Sprecherin erklärt: Tiertransporte kommen Tag und Nacht, die Tiere werden nicht sofort verladen und müssen in der Hitze und ohne Wasser, ohne Einstreu stundenlang in ihren Exkrementen ausharren.