Markus Köberle (HC Hard Geschäftsführer) und Thomas Huemer (HC Hard Leitung Sport)

HLA-Tabellenführer Hard empfängt am Dienstag in der European League die dänische Mannschaft Skjern Handbold und ist nach der knappen Niederlage im ersten Gruppenspiel der Gruppe C bei Sporting Lissabon hochmotiviert. "Es war ein riesiger Erfolg, dass wir in der Gruppenphase sind", erklärt Thomas Huemer, der Sportliche Leiter bei Hard.