Riesiger Andrang in der Kinderstadt

Wie im richtigen Leben: In KleinFeldkirch lernen Kinder von Klein auf das Stadtleben kennen

FELDKIRCH Viele Kinder wollten die ersten sein in der Kinderstadt KleinFeldkirch 2022: Zum Auftakt am Montag bildete sich gleich eine lange Schlange vor dem Alten Hallenbad. Zur feierlichen Eröffnung sprach Bürgermeister Wolfgang Matt zu den zahlreichen Gästen.

Die Kinderstadt Feldkirch besteht aus über 30 Spielstationen, welche von A wie Apotheke bis Z wie Zeitung das Leben in der Stadt originalgetreu widerspiegeln. Von Meldeamt und Arbeitsmarktservice bis hin zu Universität und Wirtschaftskammer gibt es nichts, was in der Kinderstadt im Vergleich zur Stadt der „Großen“ fehlen würde.

Spielerisches Stadtleben

Spielerisch wird erlernt, wie vielfältig das Stadtleben und wie wichtig Engagement ist. Besonderes Augenmerk liegt auf den zahlreichen Berufen, welche die Stadt prägen. So können sich die Kinder einen Beruf auswählen und sich ihr täglich Brot selbst verdienen. Wie im richtigen Leben, läuft auch in der Kinderstadt nicht immer alles glatt. So warteten die Kinder lange Zeit darauf, ihr Bäckerhandwerk auszuüben, weil der Teig zu spät kam.

Umso eifriger legten sich die Kinder nach der Öffnung der Bäckerei gemeinsam mit Bäckermeister Johannes Schertler ins Zeug, um rechtzeitig frische Semmeln zu backen. Auch die übrigen Stationen wie Apotheke, Friseur & Kosmetik, Filzwerkstatt, Filmstudio, Kerzenfabrik, Kunstatelier, Schmuckwerkstat, Spenglerei, Stoffmalerei und Tischlerei waren beliebt. Auf einer „Talente-Show“ wurden auf einer offenen Bühne Talente ins Rampenlicht gerückt.

Freiwilliges Engagement

„Auf unsere langjährigen ehrenamtlichen Partner in der Kinderstadt ist Verlass“, erklärte Matt. Besonderen Dank richtete der Bürgermeister an den Bäckerstammtisch und die Großhammerzunft, die seit einigen Jahren den Kindern in der Kinderstadt ihr Handwerk von Klein auf vermitteln. Feierlich übergab Matt den „Rathausschlüssel“ an Noel und Pia, die offiziellen Vertreter von KleinFeldkirch, die ihn gleich mit in ihr Rathausbüro nahmen.

Eine breite Vertretung der Stadt Feldkirch erwies der Kinderstadt gleich am Eröffnungstag die Referenz, dabei Vizebürgermeister Daniel Allgäuer, die Stadträtinnen Julia Berchtold und Gudrun Petz-Bechter sowie die Stadträte Wolfgang Flach, Thomas Spalt und Georg Oberndorfer, zudem informierte sich der Tisner Ortsvorsteher Manfred Himmer vor Ort.

In der Kinderstadt KleinFeldkirch wird Inklusion gelebt. Für Kinder, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht selbständig teilnehmen können, wird im Sinne der Inklusion eine zusätzliche Unterstützung in Form einer Betreuung angeboten. Aus diesem Anlass weilte auch Carina-Leiter Dr. Wolfgang Menz in der Kinderstadt, um vor Ort Hilfe zu arrangieren.

INFO