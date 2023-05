Riesige Felsmassen bedrohen Schweizer Dorf - Bewohner müssen gehen

Riesige Felsmassen bedrohen das Bergdorf Brienz in der Schweiz. Die Lage hat sich derart zugespitzt, dass die gut 50 Einwohner noch diese Woche umsiedeln müssen.

Am Dienstagabend informierten die Lokalbehörden die Bewohnerinnen und Bewohner über Einzelheiten. Bis Freitag 18.00 Uhr muss das Dorf in Graubünden geräumt sein.

Zwei Millionen Kubikmeter Felsmaterial in Bewegung

Es liegt rund 25 Kilometer Luftlinie südwestlich von Davos auf etwa 1.100 Metern Höhe und ist nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Brienz unweit von Interlaken am Brienzersee. Oberhalb des Dorfes seien bis zu zwei Millionen Kubikmeter Felsmaterial in Bewegung, berichtete der Leiter des Frühwarndienstes, Stefan Schneider. Die Gesteinsmassen bewegen sich nach den Messungen mehr als doppelt so schnell wie noch vor wenigen Wochen. Die SRF-Nachrichten zeigten am Abend ein eindrucksvolles Zeitraffervideo, in dem die Bewegung der riesigen Felsmassen zu sehen war.