Riesenstern droht zu explodieren

Astronomen beobachten, dass einer der hellsten und größten Sterne des Universums dramatisch an Helligkeit einbüßt.

Astronomen der Villanova-Universität vermuten, dass einer der größten uns bekannten Sterne, Beteigeuze, in einer spektakulären Supernova explodieren wird. Sein schwächer werdendes Licht ist ein Hinweis darauf. Die Helligkeit von Beteigeuze war zuletzt vor 100 Jahren so gering wie heute.

Supernova von der Erde sichtbar

Die Supernova wäre von der Erde aus sichtbar. Der Stern könnte, falls er explodiert, tage- oder sogar wochenlang so hell leuchten wie ein Vollmond.

Beteigeuze wird explodieren

Darüber dass Beteigeuze in einer Supernova enden wird, herrscht aber Einigkeit in der Forschung. Die Meinungen darüber wann das sein wird gehen allerdings auseinander. Manche Astronomen rechnen bereits innerhalb der nächsten tausend Jahre damit, andere frühestens in hunderttausend Jahren.