Riesenslalom der Damen in Kranjska Gora

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin will heute mit Lindsey Vonn gleichziehen.

In Zagreb konnten die Weltcup-Damen wetterbedingt nur ein Rennen fahren - das zweite wurde abgesagt. Umso mehr freut man sich auf das zweite Rennen in Kranjska Gora am Samstag. Vor allem eine Athletin hat große Ziele für den Riesenslalom (1. Durchgang: 09:30 Uhr, 2. Durchgang: 12:30 Uhr): US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin will heute den Rekord ihrer "Landsmännin" Lindsey Vonn erreichen. Wenn sie gewinnt, hat Shiffrin ebenso viele Weltcup-Siege wie Vonn in der Tasche.