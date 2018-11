Riesenandrang beim diesjährigen Skibasar

Schnäppchen und Qualitätsware: Der Skiverein Gisingen lud zum Skibasar ein.

FELDKIRCH Bereits eine halbe Stunde vor Eröffnung bildet sich eine lange Schlange vor der Mittelschule Oberau. Grund dafür war der Skibasar des SV Gisingen. Seit über 20 Jahre ist er fester Bestandteil für die startende Wintersaison im Dorf. Zum vierten Mal wurde der Basar in der Mittelschule Oberau veranstaltet. Davor war das Hotel „Büchel“ Austragungsort für den kleinen Marktplatz. Den hellen, großen Räumen im Eingangsbereich der Schule bot für den Andrang dennoch genügend Platz um in gebrauchte, gut erhaltene Wintersportartikel zu schmökern. „Beim Skibasar unterstützen die Mitglieder gerne“, merkt der SV-Gisingen Obmann Michael Pucher an. „An keiner anderen Veranstaltung im Jahr ist auch seitens der Helfer so einen Andrang zu spüren.“ Insgesamt wurden rund 700 Artikel angeboten.