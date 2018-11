Riefensberg und Mellau sind „Winterkönige“

Die beiden Teams wurden Herbstmeister und gehen auch als Tabellenführer ins Frühjahr.

Riefensberg/Mellau. Während viele Teams aus dem Bregenzerwald in den verschiedenen Ligen nach dem Herbstdurchgang hinter den Erwartungen geblieben sind, hatte man bei zwei Clubs Grund zum Feiern. Der Fliesen Jams FC Riefensberg liegt nämlich vor der Winterpause in der 2. Landesklasse ebenso an der Tabellenspitze wie der FC Mellau 1b zwei Leistungsstufen darunter.

Kopf an Kopf-Duell

Die Riefensberger lieferten sich bis zuletzt ein Kopf an Kopf-Duell mit dem SC Tisis. Nach dem „Halbzeittitel“ mussten die Vorderwälder die Feldkircher mit einer 1:3-Niederlage im ersten vorgezogenen Rückrundenspiel gegen Hohenems 1b zwar vorbei ziehen lassen, holten sich Platz eins aber wieder zurück. Die Pekala-Elf schlug Rätia Bludenz mit 2:0, während sich Tisis in Schwarzenberg mit 0:1 geschlagen geben musste. „Wir haben eine super Mischung aus vielen jungen, hungrigen Einheimischen und ein paar auswärtigen Routiniers, die schon höher gespielt haben. Ich bin stolz auf meine Jungs“, so Spielertrainer Tomasz Pekala, der einst bei Bregenz und Altach Profiluft schnupperte.

Eine Klasse für sich