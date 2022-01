Riefensberg investiert in Infrastruktur

Feuerwehrhaus, Kinderbetreuung, Nahversorgung und Wohnraum sind die aktuellen Themen.

Riefensberg. Mit mehreren Baumaßnahmen investiert die Vorderwälder Gemeinde Riefensberg kräftig in die Infrastruktur. So wird aktuell aufgrund steigender Mitgliederzahlen sowie des erhöhten Platzbedarfs das Feuerwehrhaus in Riefensberg aktuell umgebaut und erweitert. Mit den Baumaßnahmen soll das Gebäude am Ortseingang künftig den steigenden Anforderungen und Aufgaben der Feuerwehr gewachsen sein. Im Zuge der Erweiterung wurden zwei neue Fahrzeughallen mit Werkstätten und Technikraum an das bestehende Gebäude angebaut. Bis Sommer 2022 soll das neue Feuerwehrhaus in Riefenberg bezugsfertig sein.

Für die Zukunft gerüstet

Die bisherigen Garagen für die Einsatzfahrzeuge werden künftig die neuen Umkleideräume und ein Besprechungszimmer sowie den Funkraum beherbergen. Auch das Archiv und das Bekleidungsmagazin werden dort untergebracht. Im Dachgeschoß wird ein eigener Raum für die Feuerwehrjugend situiert. Der sanierte Schlauchturm wird mit einer elektronischen Schlauchaufhängung für 56 Schläuche ausgestattet. Das ganze Haus wird thermisch saniert, mit einer Holzfassade verkleidet und in Zukunft umweltfreundlich mit einer Wärmepumpe beheizt.

Wohnraum und Nahversorgung

Riefensberg ist eine beliebte Wohngemeinde – die Gemeindeverantwortlichen sind daher bestrebt, den Riefensbergern leistbaren Wohnraum zu bieten. In der Parzelle Niemans konnte die Gemeinde 17.000 m² Baugrund erwerben. Auch in der Parzelle Esch werden zusätzliche zehn Bauplätze entstehen. „Mit diesen Bauflächen ist geplant, Raum für Wohnen zu schaffen – zwar nicht heute oder morgen, aber für die Zukunft“, so Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach. In der Parzelle Unterdorf ist überdies ein Wohnprojekt in Vorbereitung. Ein weiteres wichtiges Projekt stellt für Bürgermeister Ulrich Schmelzenbach der Fortbestand des örtlichen Nahversorgers dar. In die Neugestaltung des Lebensmittelmarktes werden 1,5 Millionen Euro investiert. Mit Klaus Kramer und der Handelskette SPAR konnte ein optimales Übereinkommen erzielt werden.

Mehr Raum für Kinder