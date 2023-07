Riedl-Rückzug: Stellvertreter verhandeln Finanzausgleich

Nachdem Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) gestern seine Funktion "ruhend" gestellt hat - ihm werden fragwürdige Grundstücksdeals vorgeworfen -, werden dessen Stellvertreter Erwin Dirnberger und Andrea Kaufmann (beide ÖVP) seine Aufgaben übernehmen.

Wie lange der Rückzug des Präsidenten dauern werde, beziehungsweise ob und unter welchen Voraussetzungen eine Rückkehr Riedls möglich sei, wollte der Präsident des steirischen Gemeindebundes Dirnberger nicht kommentieren. "Wir sind gestern alle sehr überrascht worden", so Dirnberger. Derzeit seien viele Mitglieder auf Urlaub, in den kommenden zwei bis drei Wochen werde man sich besprechen, "damit das alles reibungslos funktioniert", versicherte Dirnberger in Bezug auf die neuen Verantwortlichkeiten, die er und die Dornbirner Bürgermeisterin von Riedl zumindest vorübergehend übernehmen.