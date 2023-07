Riedl in Gemeindebund mit Rücktrittsforderung konfrontiert

Gemeindebundpräsident Alfred Riedl (ÖVP) sieht sich in einer Präsidiumssitzung Dienstagnachmittag wegen fragwürdiger Grundstückdeals mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Wie der Gemeindebund-Vizepräsident und Präsident des niederösterreichischen SP-Gemeindevertreterverbandes, der Ternitzer Bürgermeister Rupert Dworak, gegenüber der APA erklärte, werden die sozialdemokratischen Vertreter Riedl den Rückzug nahelegen, um weiteren Schaden vom Gemeindebund abzuwenden.

Er habe Riedl den Rücktritt auch schon in einem Telefonat nahe gelegt, sagte Dworak. Schließlich sei durch die Causa ein "riesiger Schaden" für den Gemeindebund entstanden. Auch leide die Glaubwürdigkeit darunter, was in Zeiten von Finanzausgleichsverhandlungen wenig förderlich sei, findet Dworak. Auch wenn die Geschäfte rechtmäßig erfolgt seien, bliebe doch ein "schaler Beigeschmack" und eine "schiefe Optik".