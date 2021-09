"Ride4Kids": Gaißauer "erradelte" über 11.000 Euro fürs Kinderdorf

Adrian Hainzl (29) aus Gaißau hat am Ultracycling-Event "Tortour" teilgenommen und dabei über 11.000 Euro fürs Kinderdorf gesammelt.

Seine große Leidenschaft sind Triathlon und Ausdauersport. 2016 startete er sein Lehramtsstudium mit Mathematik und Sport. Nebenbei unterrichtet er an der Sportmittelschule in Bregenz. Unter dem Motto "Ride4Kids" hat Hainzl sich Anfang der Saison ein Ziel gesetzt: am größten mehrtägigen Nonstop-Ultracycling-Event der Welt, der "Tortour" teilzunehmen und dabei Kindern zu helfen, die eine Unterstützung dringend benötigen. "Ich habe mir eine Challenge selbst gestellt", erklärt er. Und die hat er auch bestanden: 1.000 Kilometer radelte er in der Schweiz nonstop - Tag und Nacht. Mit einer Zeit von 44h 27min 19sek schaffte er es auf den 7. Platz.