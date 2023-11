Richtig heizen im Herbst und Winter

Richtig heizen: Warum das ständige Aufdrehen der Heizung teuer und umweltschädlich ist.

Mit dem fortschreitenden November wird das Thema Heizen in der Wohnung immer relevanter. Doch Achtung, ein häufig begangener Fehler kann sowohl Ihren Geldbeutel als auch die Umwelt erheblich belasten.

Ein typischer Fehler

Der November zeigt sich bereits von seiner kalten Seite, und die Temperaturen nehmen einen stetigen Abwärtstrend. Daher beginnt jetzt die Heizsaison in vollem Umfang, denn in den eigenen vier Wänden möchte niemand frieren. Es ist auch wichtig, ausreichend zu heizen, um der Schimmelbildung in der Wohnung entgegenzuwirken. Doch beim Heizen gibt es einiges zu beachten. Ein typischer Fehler: Die Heizung ständig aufzudrehen.