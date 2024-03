„Richtig gute Gefühle“

„Österreichisches Rap-Meisterwerk“

„Ich bin beeindruckt von der lyrischen Qualität von ,Kassettenkinder‘. Es führt uns zurück in die 90er, als es im Rap noch um echte Skills ging. Das nostalgische Konzeptalbum ist voller scharfer Doppelreime und großartiger Beats. Ich empfehle jedem, am 15. März in den Spielboden zu kommen, für einen Abend mit echtem Hip Hop aus dem Ländle und der großartigen Künstlerin Spilif! Lasst uns zusammen feiern!“ Mc Pille One