Richard Wagner und die Nibelungen

In einem Orchesterkonzert mit Erzählung geht das junge Kammerorchester Camerata Musica Reno zusammen mit Michael Köhlmeier auf die Spuren von Richard Wagners Nibelungensage.

Motive seiner Sagenfigur Siegfried hat Richard Wagner nicht nur in seiner Musikdrama-Tetralogie Der Ring des Nibelungen, sondern auch in einem Meisterwerk für klein besetztes Kammerorchester verarbeitet – dem Siegfried-Idyll. Diese symphonische Dichtung bildet das Herzstück der Konzertproduktion Richard Wagner & die Nibelungen, die am Osterwochenende 2023 im Theater KOSMOS in Bregenz aufgeführt wird. Die einzige originale Kammerorchesterkomposition aus dem Schaffen Wagners ergänzen zwei kongeniale Orchesterarrangements des britischen Komponisten Iain Farrington.

Diese beiden stilistisch äußerst sorgfältigen Bearbeitungen ermöglichen es dem Kammerorchester, ein abendfüllendes Programm mit der Musik von Richard Wagner zu gestalten. Siegfrieds Rheinfahrt aus Wagners Götterdämmerung stellt einen weiteren musikalischen Bezug zu dem Sagenhelden her – neben dem namensgebenden Fluss des Orchesters. In dramaturgischer Verbindung zu den Osterfeiertagen steht mit dem Karfreitagszauber aus dem „Bühnenweihfestspiel“ Parsifalein weiterer musikalischer Höhepunkt auf dem Konzertprogramm.

Die Musik Wagners begleitet der preisgekrönte und vielbeachtete Schriftsteller Michael Köhlmeier mit Erzählungen über die Nibelungensage. Köhlmeier gibt diese Geschichte in seiner einzigartigen Erzählsprache wieder, schöpft dabei aus seinem reichhaltigen Fundus an Sagenerzählungen und stellt die mythologischen Welten aus Wagners Musikdramen in den Kontext zu ihren ursprünglichen literarischen Wurzeln. Richard Wagner & die Nibelungen wird durch die bewegende und klangschöne Musik von Richard Wagner und durch die mythologischen Erzählungen von Michael Köhlmeier zu einem anregenden, spannenden und mitreißenden Konzertereignis.

Tickets sind über das Theater KOSMOS erhältlich: online unter https://theaterkosmos.at/, per E-Mail über karten@theaterkosmos.at sowie telefonisch unter +43 5574 4403413.

DAS KAMMERORCHESTER CAMERATA MUSICA RENO Die 2021 neu gegründete Camerata Musica Reno – ein Kammerorchester von und mit jungen Musiker:innen – vereint engagierte und ambitionierte Musiktalente aus der grenzübergreifenden Rheintalregion.

Durch abwechslungsreiche Konzertproduktionen und vielfältige Akzente will die Camerata Musica Reno das kulturelle Angebot Vorarlbergs erweitern und all jenen jungen angehenden Profimusiker:innen die Plattform eines Kammerorchesters bieten, die ansonsten außerhalb der Camerataim Begriff sind, die überregionale oder sogar internationale Profibühne zu betreten.

Mit ihren Konzertformaten will die Camerata Musica Reno in Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen wie Literatur, Theater, Tanz, bildende Kunst, aber auch Musikvermittlung und Diskursbeiträgen ihrem Publikum klassische Musik in einem mehrdimensionalen Aufführungsrahmen näherbringen.