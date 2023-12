Rhythmische Gymnastik begeistert mit zauberhafter Vorstellung

Die Kinder der Rhythmischen Gymnastik der TS Dornbirn luden zur großen Weihnachtsshow.

Die Kinder zeigten an diesem Abend, was sie in den letzten Wochen in ihrer wöchentlichen Turnstunde alles gelernt haben. „Wir trainieren jeden Mittwoch in der Jahnturnhalle zunächst mit den ganz Kleinen im Alter von vier bis sieben Jahren und im Anschluss mit den größeren Kids bis zwölf Jahren“, so Ulrike Bohle. Seit November hat sie beim Training auch noch Unterstützung von Katharina Amann, die selbst jahrelang als erfolgreiche Gymnastin aktiv war. Vergangene Woche war es nun endlich soweit, der Auftritt, dem alle schon lange entgegenfieberten konnte endlich über die Bühne gehen.