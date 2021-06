Rheintalische Musikschule im Scheinwerferlicht

Mit dem Ensemble-Orchester-Konzert wurden die diesjährigen Musikschultage mit Herz und Engagement eröffnet.

Lustenau Für eine lange Zeit war das gemeinsame Musizieren unmöglich, somit konnten Proben nur in kleinen Gruppen durchgeführt werden. Umso mehr wurden die aufmerksamen Zuhörer, die ins Freudenhaus gekommen waren, von den Darbietungen der Ensembles überrascht und belohnten die Akteure mit herzlichem Applaus. Zusätzlich ermöglichte es eine Übertragung per Livestream vielen Interessierten, das Konzert am Computer oder auf dem Handy mitzuerleben.