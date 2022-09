Rheintaler U15-Hockey-Kids im Heimeinsatz

Auch die Nachwuchscracks der Rheintal Bulldogs befinden sich noch mitten in den Vorbereitungen auf die kommende Saison.

Dornbirn . Bereits seit Anfang August sind die Eishockey-Youngsters der Rheintal Bulldogs wieder auf dem Eis und trainieren bis zu viermal pro Woche unter der professionellen Anleitung des Trainerteams. Am Wochenende stehen laufend Turniere und Spiele auf dem Programm und so präsentierten sich die beiden U15-Teams am vergangenen Sonntag im Dornbirner Messestadion den heimischen Fans.

Zum Auftakt trafen am Sonntag Mittag die Cracks des U15-Top-Teams im letzten Spiel der Pre-Season auf die Alterskollegen des EHC Dübendorf. In einem spannenden Duell blieb das Spiel über weite Strecken völlig offen, doch am Ende setzten sich die Rheintaler Hockeykids durch und feierten einen knappen 6:4-Heimerfolg. Im Anschluss trafen die U15-A-Cracks auf das Team aus Rapperswil. Die jungen Bulldogs zeigten dabei eine tolle Leistung und konnten auch mit dem Gegner mithalten – vor dem Tor fehlte den Hausherren allerdings etwas das Glück und so gab es eine knappe 1:3-Niederlage. Nichts desto trotz heißt es für die Hockey-Youngsters weiter hart trainieren, bevor am Wochenende die nächsten Spiele auf dem Programm stehen. MIMA