Rheintaler Hockey-Kids auf großer Fahrt

Die Hockey-Youngsters der Rheintal-Bulldogs waren am vergangenen Wochenende auswärts erfolgreich im Einsatz.

Dornbirn. Für das U15-Team der Rheintal-Bulldogs ging es am vergangenen Wochenende in die Region Maloja nach Samedan und das U13-Team reiste in die Lenzerheide.

U13-Team konnte Siegesserie fortsetzen

Das U13-Team der Spielgemeinschaft Rheintal/Dornbirn/Hohenems konnte dabei in der Lenzerheide seine Siegesserie fortsetzen und feierte einen souveränen 11:3-Erfolg. Dabei gerieten die Rheintaler Hockeycracks im ersten Drittel zweimal in Rückstand, glichen allerdings stets aus und setzten in weiterer Folge die Akzente. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Bulldogs immer mehr das Kommando auf dem Eis und feierten am Ende in einem teils harten und körperbetonten Spiel einen klaren Sieg.

Erster Erfolg in der laufenden Meisterschaft