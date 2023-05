Rheinhalle nur mehr ein Jahr nutzbar

Bei der Jahreshauptversammlung des EHC wurden Pläne über eine zukünftige Multifunktionshalle präsentiert.

„Wir sind die letzten beiden Jahre nicht untätig gewesen und haben uns vorbereitet, damit wir gewappnet sind“, so Herbert Oberscheider. Sigi Ramoser, neues Mitglied des EHC-Vorstandes, präsentierte bei der Versammlung ein visionäres Konzept in Form einer Multifunktionshalle, bei der innerhalb weniger Stunde die Halle für andere Sportarten adaptiert werden kann. Dafür benötige der Verein gut 20.000 Quadratmeter Baurecht seitens der Gemeinde. „Uns ist klar, dass im Moment andere Projekte in der Gemeinde priorisiert sind. Deshalb würden wir die Multifunktionshalle mit Investoren stemmen.“ Gespräche mit dem Gemeindevorstand in diese Richtung wurden bereits abgehalten, nun ist die Politik gefordert.

An welchem Standort die Multifunktionshalle gebaut wird, ist noch unklar. „Diese Situation kann eine riesige Chance für uns alle sein“, so Oberscheider. Bürgermeister Kurt Fischer bedankte sich bei Oberscheider für seinen Unternehmergeist. So eine angedachte Multifunktionshalle sei einzigartig, wie er betont. „Du hast meine Unterstützung. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden“, so Fischer. Nicht ganz so freundliche Worte fand Nachwuchsleiter Ralph Kessler für die Verantwortlichen der Politik. „Wie geht es denn jetzt weiter? Was sage ich den Eltern und den Kindern, wo sie ab nächstem Oktober trainieren dürfen? Wir können nicht auf dem Tennisplatz spielen“, sagte er. Abschließend fragt er Kurt Fischer, was seit letztem Jahr rausgekommen ist. Er fordert klare Ansagen und Zeitpläne, die umsetzbar sind, damit der Nachwuchs in Zukunft weiter trainieren kann. Das größte Hindernis für das Zustandekommen dieses Projektes dürfte allerdings an dem riesigen Bedarf an Grundfläche liegen. Wie es in der Causa Rheinhalle weitergehen wird, werden die kommenden Verhandlungen zeigen. bvs