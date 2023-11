Rheincenter öffnet bald seine Türen

Die Arbeiten im Rheincenter laufen auf Hochtouren. Am 1. Dezember wird es wiedereröffnet.

Das Gebäude war mittlerweile in die Jahre gekommen. „Die Baustelle war eine große Herausforderung, da das Rheincenter schon 20 Jahre alt war“, so Philipp Frank. Doch die Bauabteilung hat gute Arbeit geleistet und auf Hochdruck an der Baustelle gearbeitet. Im Zuge des Umbaus wurde das Einkaufszentrum modernisiert, sowie der Außenbereich, die Parkplätze und die Tiefgarage saniert. Beim Eurospar wurde das neueste Ladenbaukonzept umgesetzt, dadurch kann ein größeres Sortiment angeboten werden. Zudem wurde die Lagerfläche durch einen Zubau am Gebäude erweitert.