Rheinbähnle nimmt wieder Fahrt auf

Rhein-Schauen startet Anfang Juli in die neue Sommersaison.

Lustenau. Nachdem der eigentliche Saisonstart des Rheinbähnles Ende April aufgrund der Corona Situation verschoben werden musste, sind die Lokomotiven und Waggons nun bereit und starten am 2. Juli in die neue Saison.

Saisonstart am 2. Juli

„Zwar wird es in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation kein großes Eröffnungsfest geben, trotzdem freuen wir uns endlich wieder mit dem fahrplanmäßigen Betrieb starten zu können“, so Manuela Giggenbacher von Rhein-Schauen erfreut. Den Auftakt macht dabei am 2. Juli eine beliebte Rheinmündungsfahrt vom Werkhof Lustenau flussabwärts an die Rheinmündung und direkt ins Naturschutzgebiet. Auch das Rhein-Schauen Museum und die Ausstellung über die Geschichte im Alpenrhein bietet den Besuchern wieder ein interessantes Panoptikum und Technik zum Anfassen. Dazu gibt es auch interessante Einblicke in die typischen Lebensräume im Alpenrhein und die Entwicklung der Dienstbahn und Rheinregulierung.

Abwechslungsreiches Programm mit besonderen Erlebnissen

Mit dem Start in die neue Sommersaison dampfen die roten Züge des Rheinbähnle wieder regelmäßig auf dem Rheindamm. Dazu haben sich die Verantwortlichen von Rhein-Schauen auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht: von den beliebten Rheinmündungsfahrten über die Rheinexkursion, verschiedene Extrafahrten oder die Kombinationen mit einer Schifffahrt können sich die Bähnlefans wieder auf besondere Erlebnisse freuen. Mit Beginn der Sommerferien am 12. Juli dampft das Rheinbähnle zudem im Sommerfahrplan und bietet weitere Fahrten, vor allem am Vormittag, an.

Ein Tag als Lokführer

Abgerundet wird die Rhein-Schauen Saison auch in diesem Jahr wieder mit interessanten Themenfahrten und Veranstaltungen. Neben einer Vogelexkursionsfahrt ins Rheindelta können sich die Fotoliebhaber auch auf eine Fahrt durch die Natur zum Steinbruch nach Mäder freuen. Kinder haben dazu wieder an mehreren Tagen die Möglichkeit einen Tag als Lokführer zu verleben und bei einer Sonderausstellung kann eine Modell Bahn im Maßstab 1:87 besichtigt werden.

Gesundheit steht an erster Stelle