Rheinbähnle lädt zur Saisoneröffnung

Ab dem kommenden Donnerstag kann man wieder „Rhein-Schauen“.

Die roten Züge des Rheinbähnle sind wieder fahrbereit und rollen ab Donnerstag wieder den Rheindamm entlang bis an die Rheinmündung. Zum Auftakt zieht die historische Elektrolokomotive aus den 1940er Jahren die Besucher zur neuen Rheinmündung, wo bei einem rund 45 minütigen Aufenthalt ein Spaziergang auf dem Hochwasserdamm Schwemmholz gesammelt oder einfach der herrliche Ausblick über den Bodensee genossen werden kann. Ein weiteres Highlight zum Saisonstart ist auch die erste Inklusionsfahrt der Saison am 4. Juli. Besonders Menschen mit Beeinträchtigungen stehen bei diesen Fahrten mit einer der beiden Dampflokomotiven aus den Jahren 1910 oder 1920 im Mittelpunkt. Mit Beginn der Sommerferien am 12. Juli dampft das Rheinbähnle zudem im Sommerfahrplan und bietet weitere Fahrten, vor allem am Vormittag, an.