Rheinbähnle dampfte wieder zur Rheinmündung

Nach der „Coronabedingten“ Pause startete nun auch das Museum Rheinschauen und das Rheinbähnle in die neue Saison.

Und auch die Rhein-Schauen Freunde konnten es kaum mehr erwarten und so waren die ersten Fahrten zur Rheinmündung trotz wechselhaftem Wetter schon sehr gut besucht. Dabei nutzten die Besucher vor der Bahnfahrt noch die Möglichkeit und besuchten die Ausstellungshallen auf dem Werkhof in Lustenau. Dabei gab es interessante Einblicke in den Lebensraum des Alpenrhein, die Geschichte der Region und die Entwicklung der Dienstbahn. Anschließend ging es mit E-Lok „Heidi“ den Rheindamm entlang zur Rheinmündung, wo die Fahrgäste die Möglichkeit hatten, dass Naturschutzgebiet zu erkunden. Die jungen Fahrgäste durften in weiterer Folge dem Lokführer „helfen“ die Zugmaschine zu wenden, bevor es nach dem Aufenthalt in der Fußacher Bucht wieder gemütlich zurück nach Lustenau ging.