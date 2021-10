Rheinbähnle dampft in den Winterschlaf

Am kommenden Wochenende beendet auch Rhein-Schauen in Lustenau die diesjährige Sommersaison.

Bevor es nun in die Winterpause geht, dampft das Rheinbähnle am kommenden Wochenende nochmals vom Werkhof in Lustenau ab. Am Samstag geht es noch einmal mit der historischen Dampflokomotive zur Rheinmündung und am Sonntag findet der Saisonabschluss mit der letzten Fahrt entlang des Rheins ins Naturschutzgebiet statt. Neben der Fahrt mit den roten Waggons von Rhein-Schauen können sich die Gäste auch auf einen beeindruckenden Aufenthalt am Bodensee und an den Schleienlöcher freuen.