Rheinbähnle dampft in den Sommer

Auch im Sommer ist bei Rhein-Schauen einiges los und neben den regelmäßigen Fahrten zum See gibt es auch ein Kinderprogramm.

Lustenau. Den Auftakt in das Sommerprogramm macht dabei bereits am kommenden Wochenende die Reihe „Reiseziel Museum“. Die Besucher erhalten dabei am 4. Juli zum Museumseintrittspreis von einem Euro interessante Einblicke in die Geschichte und Zukunft des Alpenrheins und haben dabei auch die Möglichkeit auf eine Fahrt mit dem Rheinbähnle (nicht im Eintrittspreis inkludiert).

Besondere Geschichten eines Lokführers

Mit Beginn der Sommerferien startet dann bei Rhein-Schauen am 11. Juli auch der Sommerfahrplan und dabei dampfen die Lokomotiven des Rheinbähnles abwechselnd am Vormittag und Nachmittag ins Naturschutzgebiet zur Rheinmündung. Dazu lädt das Museum Rheinschauen und das Rheinbähnle in der ersten Ferienwoche alle interessierten Kinder zu einem „Tag als Lokführer“ ein. Alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahren die schon gerne mal Bähnle Luft schnuppern wollten, sind am Donnerstag, 15. Juli genau richtig. Der Tag startet um 13.30 Uhr in der Lokremise, wo die Nachwuchslokführer einen Einblick in die Tätigkeiten und Aufgaben eines Lokführers gewinnen. Anschließend warten interessante und besondere Geschichten und die Besichtigung der historischen Lokomotiven. Und zum Abschluss haben die Kinder und Eltern die Möglichkeit, an der Bähnlefahrt zur Rheinmündung teilzunehmen. Zur Erinnerung erhalten die Kinder eine Urkunde und zur Erfrischung einen leckeren Saft.

Sommerhighlight für den Gaumen