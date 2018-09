Rheinauen mit einem Gästeplus von 21 Prozent

Hohenems. Der heurige Rekordsommer schlug sich auch in der Bilanz des Erholungszentrums Rheinauen nieder. Gezählte 132.911 Sonnenhungrige und Wasserratten passierten vom 12. Mai bis zum 9. September die Eingangs-Drehkreuze des Emser Freibades, um 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das ist zwar um vieles weniger als im Rekordsommer von 2003 mit 213.000 Besuchern, aber um einiges über dem langjährigen Durchschnitt von rund 110.000 Gästen. Dass die Besucherbilanz trotz des ausgezeichneten Sommers nicht besser ausfiel, erklärt Geschäftsführer Ewald Petritsch so: „Die Tageshöchsttemperaturen mit maximal 27 Grad waren zu wenig, um noch höhere Besucherzahlen zu erreichen.“

Der Mai lag mit knapp 10.000 Gästen etwa 30 Prozent über dem Schnitt seit 2010 während der Juni mit 25.600 eher schwach ausfiel. Gut besucht war lediglich das letzte Juni-Wochenende mit fast 9.000 Gästen. Drei sehr heiße Wochen zeichneten dann für den mit 55.298 Erholungssuchenden ausgezeichneten Juli verantwortlich, und auch der August mit 40.900 Badegästen konnte sich sehen lassen. An den neun Septembertagen kamen schließlich noch 1.234 Besucher ins Erholungszentrum Rheinauen, was in etwa dem langjährigen Durchschnitt entspricht.