Rhein-Schauen lädt zum letzten Juli Wochenende

Am letzten Wochenende im Monat bietet das Museum Rhein-Schauen und das Rheinbähnle wieder Urlaubsgefühle am schwäbischen Meer.

Lustenau . Neben den fahrplanmäßigen Fahrten ins Naturschutzgebiet zur Rheinmündung, lädt das Rheinbähnle am kommenden Wochenende zur Fahrt in den Rhy-Schopf nach Widnau und zu einer Dreiländer-Schifffahrt.

Am kommenden Donnerstag, 23. Juli, startet der Tag bereits um 11 Uhr mit einem interessanten Rundgang im Museum Rhein-Schauen, ehe die Waggons des Rhein-Bähnle zur Schiffsanlegestelle bei der Rheinmündung losfahren. Dort geht es an Bord eines Schiffes der Vorarlberg Lines, wo bei einer 2 1/2 stündigen Rundfahrt auf dem See ein wunderbarer Ausblick auf die Landschaft am österreichischen, deutschen und schweizerischen Ufer genossen werden kann. Es besteht die Möglichkeit eine Kleinigkeit zu essen. Zurück am Rheindamm geht es mit dem Bähnle um ca. 16.15 Uhr wieder nach Lustenau.