Rhein-Schauen hofft auf Saisonstart Ende April

Am 25. April sollen die Rheinbähnle in die diesjährige Sommersaison starten.

Lustenau . Nach der verkürzten Saison im vergangenen Jahr hoffen die Verantwortlichen von Rhein-Schauen in Lustenau in diesem Jahr, die Saison pünktlich Ende April starten zu können. „Leider wissen wir aber bis heute noch nicht genau, ab wann wir mit welchen Auflagen starten dürfen. Erschwerend sind für uns auch die geschlossenen Grenzen, da wir ein grenzüberschreitender Verein sind und einige Lokomotivführer aus der Schweiz haben“, erklärt Manuela Giggenbacher vom Verein Rhein-Schauen die derzeitige Lage.

Nichts desto trotz haben sich die Verantwortlichen von Rhein-Schauen auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht: von den beliebten Rheinmündungsfahrten über die Rheinexkursion, verschiedene Extrafahrten oder die Kombinationen mit einer Schifffahrt können sich die Bähnlefans wieder auf besondere Erlebnisse freuen. Abgerundet wird die Rhein-Schauen Saison auch in diesem Jahr wieder mit interessanten Themenfahrten und Veranstaltungen. Neben einer Vogelexkursionsfahrt ins Rheindelta können sich die Fotoliebhaber auch auf eine Fahrt durch die Natur zum Steinbruch nach Mäder freuen und Kinder haben dazu wieder an mehreren Tagen die Möglichkeit einen Tag als Lokführer zu verleben.

„In welcher Form die geplanten Fahrten durchgeführt werden können, wird von den jeweiligen Schutzmaßnahmen abhängig sein“, erklärt Manuela Giggenbacher und weist auf die Webseite des Vereines hin, auf welcher die aktuellen Infos ersichtlich sind. Derweilen laufen im Werkhof von Rhein-Schauen in Lustenau die letzten Vorbereitungen zur neuen Saison. Elektrolokomotive „Heidi“ weilt derzeit in der Schweiz zu einer Überholung des Motors und auch die restlichen Lokomotiven und Waggons werden wieder auf Vordermann gebracht. Die Strecke wurde geprüft und wieder instand gesetzt und auch das Museum ist wieder für die Besucher bereit. Dazu wurde das Büro und die Anmeldung des Vereines in den letzten Wochen neu gestrichen und der Boden neu geschliffen. „Nun hoffen wir, dass wir planmäßig mit der Saison starten können und möglichst alle Fahrten und Veranstaltungen durchführen können“, blickt Giggenbacher positiv in die kommenden Wochen. Das komplette Programm und alle Termine von Rhein-Schauen für die kommende Sommersaison, sowie Anmeldemöglichkeiten und die aktuellen Bestimmungen gibt es auf www.rheinschauen.at. MIMA