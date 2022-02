RHC-Nachwuchs mit makellosen Auftritten neuer Spitzenreiter

Die U11 des RHC Dornbirn glänzte bei Turnier in der Schweiz.

Dornbirn. In Minimalbesetzung reisten die U11-Junioren des RHC Dornbirn kürzlich zum Schweizer Meisterschaftsturnier nach Gipf-Oberfrick. Ohne Wechselspieler ließ sich die Jochum-Truppe von ihren Gegnern nicht beeindrucken und überzeugte mit einer tadellosen Leistung. „Dabei besonders erwähnenswert ist die Defensivabteilung rund um Torhüter Johannes Hämmerle, der in beiden Partien die Null hielt und mit der Mannschaft ein doppeltes ´Shutout´ feierte“, erklärt RHC Präsident Herbert Schrattner erfreut.

Sowohl gegen Uri, wie auch gegen Biasca sorgten die stark dezimierten Dornbirner schon bis zur Pause für klare Verhältnisse. Die Kräfte wurden auch für den jeweiligen zweiten Spielabschnitt gekonnt eingeteilt, sodass gegen beide Teams ungefährdete Siege eingefahren werden konnte. Da Wolfurt an diesem Wochenende „Federn ließ“, zog Dornbirn am Ländle-Kontrahenten vorbei und übernahm die Tabellenführung. Theoretisch reichen dem Team beim letzten Qualifikationsturnier Ende Februar gegen Gipf-Oberfrick und Wolfurt ein Punktgewinn für den Einzug in die Finalrunde. „Das Ziel wird dennoch sein, die Qualifikationsrunde als Erster abzuschließen“, zeigt sich Coach Kilian Jochum ehrgeizig. (cth)