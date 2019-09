RHC Dornbirn will zum Opening den Meister ärgern

Die Dornbirner empfangen am Samstag, 28. September 2019 um 18 Uhr den amtierenden Schweizer Meister Biasca in der Stadthalle.

Die Tessiner sind mit einem Sieg gegen Liganeuling Wolfurt erfolgreich in die neue Saison gestartet und heiß auf die Titelverteidigung. Mit Ricardo Figueiredo haben die Violetten seinen Stammtorhüter in Richtung Uri verloren und mit der Verpflichtung des jungen 24-jährigen Spaniers David Domenech Valls vom italienischen Spitzenklub Forte dei Marmi reagiert. Neben Nationaltorhüter Tiziano Tatti sind die Positionen zwischen den Pfosten stark besetzt. Qualitativ ist das Team keineswegs schwächer geworden, zwar hat sich Strafraum-Schreck Cleto Ré in den Ruhestand verabschiedet, doch steht mit dem jungen Timoty Devittori bereits der nächste Knipser in den Startlöchern.