RHC Dornbirn will mit Sieg dran bleiben

Am Sonntag wartet für die Dornbirner ein schweres Auswärtsspiel in Wimmis.

Die Niedersimmentaler konnten nach regulärer Spielzeit aus fünf Partien noch keines für sich entscheiden, retteten sich in drei Spielen in eine Verlängerung, für den Zusatzpunkt reichte es bislang nie. Gegen Wimmis konnte sich noch kein Team so richtig klar durchsetzen, es ist nur eine Frage der Zeit bis sie zum ersten Mal voll anschreiben. Besinnt man sich auf die eigenen spielerischen Qualitäten, sollten Punkte in jedem Fall in Reichweite liegen. Im Moment hat Spielertrainer Garcia noch mit verletzten und kranken Spielern zu kämpfen, hofft jedoch das sich bis Sonntag wieder alle fit melden. Eine spannende Begegnung ist zu erwarten, in der das Team von Alberto Garcia hoffentlich den positiven Trend fortsetzen kann.