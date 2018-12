RHC Dornbirn will keine Weihnachtsgeschenke verteilen

Am Samstag, den 15. Dezember findet in der Stadthalle das letzte Heimspiel des RHC Dornbirn vor Weihnachten statt.

Nach der verhauten Partie in Genf ist für das Team von Spielertrainer Alberto Garcia Wiedergutmachung angesagt und haben sich natürlich das Ziel gesetzt, den Fans eine sehenswerte Partie zu liefern und ihre Leistung mit drei wichtigen Punkten zu belohnen. Dass dies durchaus möglich ist, bewiesen die Dornbirner bereits bei ihrem ersten Saisonspiel auswärts in der Mur-Halle, wobei die Entscheidung zum 5:8 Sieg erst in den letzten drei Minuten erfolgte. Auch die Topteams Montreux und Diessbach ließen in Thun bereits Punkte liegen, für einen vollen Erfolg reichte es für die Sterne bislang noch nie. Die Sterne verfügen über junge, talentierte und lauffreudige Spieler, die es bislang noch keinem Gegner einfach machten.