RHC Dornbirn will gegen Nachzügler Wimmis überzeugen

Am Sonntag wird nach langer Pause in der Stadthalle wieder Rollhockey gespielt.

Dornbirn. Nach 11 Wochen „Leere“ in der Dornbirner Stadthalle, dürfen sich Rollhockey-Fans am Sonntag endlich wieder auf ein Heimspiel freuen. Mit Nachzügler Wimmis gastiert ein unangenehmer Kontrahent in der Messestadt, der die Hausherren schon öfters zum Verzweifeln brachte. Die Niedersimmentaler hinken in der Meisterschaft ein wenig hinterher, haben aber zuletzt gegen Diessbach und Uttigen zwar mit Niederlagen aber guten Resultaten aufgezeigt. Im Tabellenkeller ist ein wahrer Abstiegskampf entbrannt, Wolfurt, Uri, Montreux und Wimmis liegen gerade einmal drei Punkte auseinander.