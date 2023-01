RHC Dornbirn will dranbleiben und in Genf punkten

Dornbirns Rollhockey-Team fährt zu brisantem Duell nach Genf.

Dornbirn. Mit einer Niederlage sind die Dornbirner Rollhockey-Cracks ins neue Jahr gestartet, an diesem Samstag, wollen die Dornbirner wieder zurück auf die Siegerstraße und wichtige Punkte in Genf holen. Der Strichkampf um eine Teilnahme in der Finalrunde ist härter umkämpft denn je. Jeder Punktverlust kann entscheidend sein, mit einem Sieg ist man vorne dran, mit einer Niederlage gleich aus den Top Vier-Rängen. Die Calvinstädter liegen in der Tabelle mit 17 Punkten auf Rang Drei, Dornbirn mit einem Spiel und einem Punkt weniger auf dem fünften Tabellenrang. Die Hälfte ihrer Punkte erzielten die Westschweizer nach regulärer Spielzeit, von ihren neun Spielen gewannen sie vier nach Verlängerungen oder Penaltyschießen.