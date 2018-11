RHC Dornbirn will die Gunst der Stunde nutzen

In der Stadthalle will der RHC Dornbirn am Samstag die Gunst der Stunde nutzen und den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Denn die Gäste vom RSC Uttigen konnten nach regulärer Spielzeit noch keines ihrer vier Spiele gewinnen, dafür klappte es zwei mal nach Verlängerung. Während die Uttiger ein spielfreies Wochenende genossen, testete das Garcia-Team nochmals auf höchstem Niveau gegen Juventude de Viana in Portugal. Die Aaretaler erleben zur Zeit ein Wechselbad der Gefühle, dass die Mannschaft durchaus Qualitäten hat bewiesen sie mit einem Sieg nach Verlängerung gegen Diessbach. Die Dornbirner dürfen sich von den Ergebnissen der Gäste, vor allem die Heimklatsche im Europacup gegen Wolfurt nicht blenden lassen und müssen dem Gegner ihr Spiel aufzwingen.

Die Partien zwischen Dornbirn und Uttigen sind traditionell sehr umkämpft. Es geht für beide Teams um wichtige Punkte, kommt vorbei und unterstützt die Dornbirner lautstark. Im Anschluss an die Partie spielen die U20-Junioren beider Teams gegeneinander.

NLA Schweizer Meisterschaft

Samstag, 24.11.18, 17 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – RSC Uttigen

19 Uhr, U20

Das Spiel wird unter folgendem Link live übertragen:

