RHC Dornbirn will daheim keine Geschenke verteilen

Beim letzten Heimspiel empfängt die Dolce-Truppe den RHC Wimmis in Dornbirn.

Dornbirn. Diesen Samstag empfangen die Dornbirner im letzten Spiel dieses Jahres den RHC Wimmis und wollen nochmals so richtig Gas geben. Die Tabelle ist eng, die ersten sechs Teams liegen nur vier Punkte auseinander, es entwickelt sich ein enges Ringen um einen der begehrten Playoff-Ränge. Ein Sieg gegen die Niedersimmentaler wäre wichtig, um das Ziel der Playoffs nicht zu verlieren. Nach der Niederlage gegen Uttigen hat sich die Dolce-Equipe viel vorgenommen und will wieder an die vorherigen Erfolge anknüpfen.