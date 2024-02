RHC Dornbirn vor wichtigem Heimspiel

Dornbirn strebt Revanche und Rangverbesserung im wichtigen Heimspiel an.

Dornbirn. Im drittletzten Qualifikationsspiel der Schweizer NLA spitzt sich die Lage um einen Playoff-Rang enorm zu. Die Dornbirner stehen nach wie vor in einer günstigen Ausgangslage, müssen aber am kommenden Samstag, 2. März beim Heimspiel in der Dornbirner Stadthalle gegen Wimmis abliefern, um nicht in Bedrängnis zu geraten.

Wimmis kann nach dem Heimerfolg gegen Dornbirn von letztem Samstag entspannter auftreten. Mit Blick auf das Heimrecht in der Klassierungsrunde spielen sie keine Rolle mehr, und ob sie sich auf dem siebten Platz halten oder auf den Schlussrang abrutschen, ist für sie von geringer Bedeutung. Vielmehr könnten sie in die Rolle des Spielverderbers schlüpfen und versuchen, den Messestädtern ein Bein zu stellen.

Für Dornbirn zählt am Samstag nur ein Sieg. „Unser Ziel ist es, sich zu verbessern und den zweiten Rang hinter Uttigen einzunehmen, um nicht durch eine erneute Niederlage um die hart erkämpfte Playoff-Teilnahme bangen zu müssen“, erklärt Trainer Francesco Dolce. Und Kapitän Roche Brunner fasst die Bedeutung des bevorstehenden Spiels ebenfalls zusammen: „Uns erwartet ein extrem bedeutendes Spiel, in dem wir unbedingt punkten müssen. Letzte Woche haben wir kopflos agiert, unnötige Ballverluste gemacht und das Tor nicht getroffen. Die letzte Konsequenz hat gefehlt, und wir haben es uns unnötig schwer gemacht.“ Jetzt will die Dolce-Truppe am Samstag groß aufzeigen und sich für die Niederlage revanchieren. „Wir freuen uns über lautstarke Unterstützung, mit den Fans im Rücken ist der Weg zum entscheidenden Sieg und einer erfolgreichen Revanche leichter“, so Brunner abschließend. Anpfiff in der Stadthalle ist um 18 Uhr. (cth)