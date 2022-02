RHC Dornbirn vor spannendem Re-Start in Uri

Die Dolce-Truppe möchte am Wochenende unbedingt punkten.

In der spielfreien Zeit hat sich bei beiden Teams viel getan. Uri durchlebt gerade eine turbulente Phase, kommt nicht auf Touren und hat sich von Trainer Carlos Sturla getrennt. Für ihn übernimmt der Portugiese David Esteves als Spielertrainer. Unerwartet hat auch der portugiesische Topscorer André Moreira die Stiere in Richtung Heimat verlassen, was sich beim Gotthard-Derby schon bemerkbar machte. Uri hielt lange dagegen, von der 7:0 Niederlage gegen Biasca dürfen sich die Messestädter aber nicht blenden lassen. Die Urner müssen am Sonntag eine Reaktion zeigen, um nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Die Dolce-Équipe will die Chance nutzen und nach dem 5:1 Heimsieg Ende Oktober auch aus Uri wertvolle Punkte mitnehmen. „Es wird ein interessantes Aufeinandertreffen, in dem alles passieren kann“, verspricht Marcel Schrattner vom RHC Dornbirn.